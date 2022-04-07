Китай знает источник фейков о ситуации в Буче — политолог Корнилов

Распространяемая Западом ложь о ситуации в Буче не заставит Китай пересмотреть дружбу с Россией. Уверенность в этом высказал политолог Владимир Корнилов изданию "ПолитРоссия".

И украинская, и западная пропаганда в один голос приписывают массовые убийства мирных жителей в городе Буча под Киевом российский вооруженным силам. Тиражируемый фейк должен стать поводом для новых санкций в отношении России, но Китай призвал мировое сообщество перестать необоснованно обвинять Москву.

Сейчас Западом ведётся активная информационная война против России, в которой Брюссель и Вашингтон пользуются всеми доступными методами, отметил политолог, политаналитик МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов. Подобные антироссийские вбросы рассчитаны на независимые страны, включая Китай, которых Запад хочет склонить на свою сторону.

В Пекине прекрасно понимают, для чего США распространяются антироссийские фейки, уверен эксперт. Следующей целью Запада, после России, может стать Китай, что объясняет позицию КНР по поводу антироссийских фейков по ситуации в Буче.

"Общая ситуация с Украиной затевалась для того, чтобы не дать возможности создать многополярный мир. В КНР осознают: если Западу получится разобраться с Россией, то следующим будет Китай", - резюмировал Корнилов.