Италия пообещала стать гарантом безопасности Украины

Руководитель МИД Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что республика намерена стать гарантом мира Украины. Нужно найти посредников для проведения международных переговоров на эту тему, подчеркнул министр.

"Италия готова взять на себя роль гаранта, мы поддерживаем переговорный процесс, веря в роль Турции в нём", — заявил глава внешнеполитического ведомства в беседе с il Messaggero.

Вместе с этим Ди Майо отметил, что итальянские власти работают над созданием мирной конференции. Через неё политики надеются разрешить конфликт, пояснил министр.

Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон сообщил о готовности Парижа выступить гарантом безопасности Украины при заключении мирных договорённостей. Также президент указал на обязанность его страны быть посредником в переговорах Киева и Москвы.