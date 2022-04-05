Яблоньский: Польша готова стать гарантом мирного соглашения для Украины

Польша готова войти в состав гарантом мирного соглашения для Украины наряду с другими странами, заявил заместитель министра иностранных дел страны Павел Яблоньский. Как подчеркнул политик, это прямая обязанность для тех, кто хочет гарантировать безопасность в НАТО.

Однако исходя из заявления министра, непонятно, обращался ли Киев с подобной просьбой к Польше или нет. Ранее украинские власти заявляли, что включили страну в список "гарантов".

"Если Украина обратится за чем-то таким, то мы считаем, что это является нашей ответственностью за безопасность в регионе, как страны-члена НАТО и ЕС. Если бы такое решение было принято, то мы определенно не будем от этого уклоняться", — заявил Яблоньский в эфире РolskieRadio.

Ранее в Киеве заявили, что готовы объявить нейтральный и внеблоковый статус для Незалежной, но при условии, что страны ЕС выступят для Украины гарантом безопасности. В частности, украинские власти с такой просьбой обратились к нескольким государствам:

странам-членам СБ ООН,

Турции,

Германии,

Канаде,

Италии,

Польше,

Израилю.