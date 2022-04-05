EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Яблоньский: Польша готова стать гарантом мирного соглашения для Украины

Мир

Польша готова войти в состав гарантом мирного соглашения для Украины наряду с другими странами, заявил заместитель министра иностранных дел страны Павел Яблоньский. Как подчеркнул политик, это прямая обязанность для тех, кто хочет гарантировать безопасность в НАТО.

Яблоньский: Польша готова стать гарантом мирного соглашения для Украины

Однако исходя из заявления министра, непонятно, обращался ли Киев с подобной просьбой к Польше или нет. Ранее украинские власти заявляли, что включили страну в список "гарантов".

"Если Украина обратится за чем-то таким, то мы считаем, что это является нашей ответственностью за безопасность в регионе, как страны-члена НАТО и ЕС. Если бы такое решение было принято, то мы определенно не будем от этого уклоняться", — заявил Яблоньский в эфире РolskieRadio.

Ранее в Киеве заявили, что готовы объявить нейтральный и внеблоковый статус для Незалежной, но при условии, что страны ЕС выступят для Украины гарантом безопасности. В частности, украинские власти с такой просьбой обратились к нескольким государствам:

  • странам-членам СБ ООН,
  • Турции,
  • Германии,
  • Канаде,
  • Италии,
  • Польше,
  • Израилю.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша украина
Sberbank
Новости
В Совфеде ответили на требование США по оплате госдолга: "Рублей достаточно"
Садальский опубликовал стих о возвращении евреев в Россию
"Линией информационных атак на россиян" назвал "Википедию" Роскомнадзор
Новые санкции ЕС затронут российскую сталь и авиатопливо
Российские рыболовы предупреждают о сложностях с импортозамещением
Новый мэр Мариуполя о восстановлении города: накормим людей, уберём тела
В школах России появился новый предмет об антироссийских санкциях
Медведев: инцидент в Буче — фейк, "состряпанный" украинской пропагандой
Яблоньский: Польша готова стать гарантом мирного соглашения для Украины
Украинский солдат: только нацбаты издеваются над попавшими в плен россиянами
Популярное
Экономика и бизнес
Россия привязывает рубль к золоту и меняет правила игры

Банк России до 30 июня будет закупать золото по фиксированной цене 5 тыс. рублей ($59) за 1 г. Это даст шанс стране вернуться к золотому стандарту.

Россия привязывает рубль к золоту и меняет правила игры
"КП": мирных жителей Бучи расстреливали нацисты "Боцмана"
Силовые структуры
"КП": мирных жителей Бучи расстреливали нацисты "Боцмана"
Мир. Новости мира
Американский полковник: США готовы перейти к запасному плану по Украине
Финансы
Финансист: Россия упускает исторический шанс выиграть войну у Запада
Любовь Степушова Что стоит за арестом в Казахстане "агента А" — террориста, русофоба и наркомана Любовь Степушова Ирина Шлионская Андрей Тарковский и Италия: гений места Ирина Шлионская Игорь Буккер Россия и НАТО: неравный брак, который так и не состоялся Игорь Буккер
Силовые структуры
Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ
Общество
Фанаты осадили украинского футболиста Зинченко: "Закрой рот и играй в футбол"
Китайцы высмеяли переход Германии с газа на дрова: "У России леса больше"
Мир. Новости мира
Китайцы высмеяли переход Германии с газа на дрова: "У России леса больше"
Последние материалы
Новый мэр Мариуполя о восстановлении города: накормим людей, уберём тела
В школах России появился новый предмет об антироссийских санкциях
Медведев: инцидент в Буче — фейк, "состряпанный" украинской пропагандой
Яблоньский: Польша готова стать гарантом мирного соглашения для Украины
Украинский солдат: только нацбаты издеваются над попавшими в плен россиянами
Reuters: США запретили обслуживать госдолг РФ со счетов в американских банках
Пленный украинский военный: нам никто не объяснил, как пользоваться NLAW
Володин о ситуации вокруг Бучи: спектакль США и Брюсселя для западного зрителя
EurAsiaDaily: закачка российского газа в крупнейшее хранилище ФРГ прекращена
Глава Чечни Кадыров: "дешайтанизация" Украины проходит успешно
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников