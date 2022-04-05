Володин о ситуации вокруг Бучи: спектакль США и Брюсселя для западного зрителя

Ситуация в украинском городе Буче набирает информационные обороты. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, инцидент полностью "срежиссирован Вашингтоном и Брюсселем" для западного общества.

По словам Володина, иностранные СМИ уже начали удалять фейковые фотографии и статьи. Как подчеркнул спикер, доказательств виновности России так никто и не предоставил.

"Наша страна дважды запросила срочное заседание Совбеза ООН. Но Британия заблокировала их проведение. Странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены. Никаких фактов. Только ложь", — написал Володин в своём Telegram-канале. — "Вашингтон и Брюссель — сценаристы и режиссёры. Киев — актёры".

Как пояснил спикер Госдумы, подобное лидеры ЕС уже "проделывали" в нескольких странах:

Югославии,

Ливии,

Ираке,

Сирии.

По словам Володина, такая же "схема" была использована при фейковых сообщениях из мариупольского роддома, который якобы обстреляли российские войска.