Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что власти страны готовы стать гарантом безопасности Украины, если будет заключено мирное соглашение. Как подчеркнул французский лидер, он продолжит вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Макрона, Париж поддержит Незалежную, если удастся заключить мир между Киевом и Москвой.
"В какой-то момент наступит прекращение огня, и нам придётся строить мир (на Украине — Прим. Ред.). Это невозможно сделать без гаранта, и Франция призвана быть одним из таких гарантов", — заявил Макрон в интервью французскому изданию Le Parisien.
Кроме того, Макрон подчеркнул, что Париж обязан выступать посредником в переговорном процессе между Украиной и Россией.
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