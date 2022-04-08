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Автор Екатерина Широкова

Макрон: французы готовы стать гарантом безопасности Украины

Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что власти страны готовы стать гарантом безопасности Украины, если будет заключено мирное соглашение. Как подчеркнул французский лидер, он продолжит вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Макрона, Париж поддержит Незалежную, если удастся заключить мир между Киевом и Москвой.

"В какой-то момент наступит прекращение огня, и нам придётся строить мир (на Украине — Прим. Ред.). Это невозможно сделать без гаранта, и Франция призвана быть одним из таких гарантов", — заявил Макрон в интервью французскому изданию Le Parisien.

Кроме того, Макрон подчеркнул, что Париж обязан выступать посредником в переговорном процессе между Украиной и Россией.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
украина владимир путин эммануэль макрон
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