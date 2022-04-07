NBC: американка с русскими корнями задушила сына на фоне событий на Украине

Американка с русскими корнями Наталья Хичкок задушила сына из-за появившихся на фоне событий на Украине навязчивых мыслей и психического напряжения. Об этом сообщает NBC.

По информации издания, 41-летней женщине предъявили обвинение в преднамеренном убийстве первой степени и покушении на аналогичное преступление. Во время судебного заседания она призналась в том, что 30 марта задушила восьмилетнего сына, удерживала под водой в ванной 11-летнего ребёнка, а также ударила себя ножом в грудь.

"Мать Натальи Хичкок жила в России… Свидетельница по делу была обеспокоена её психическим состоянием, когда та смотрела по телевизору сюжеты о событиях на Украине", — передаёт NBC.

Кроме того, издание подчёркивает: в последнее время женщина не могла сконцентрироваться из-за украинского кризиса, думала, что у неё могут отнять детей.

"Хичкок говорила, что люди на неё странно смотрят… будто на русскую шпионку", — сказано в статье.

Один из свидетелей по делу также сообщил, что Хичкок не могла улететь к родителям в РФ. По его словам, женщина, которая стала регулярно выпивать, хотела купить оружие, походную печку, еду и топливо.