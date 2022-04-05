В Южной Осетии формируется инициативная группа по референдуму

Пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева рассказала, что в ЦИК в настоящий момент уже поступило ходатайство о регистрации инициативной группы по референдуму о вхождении республики в состав Российской Федерации.

Известно, что в группу войдут порядка десяти человек, в их числе лидер Южной Осетии Анатолий Бибилов и бывший президент республики Леонид Тибилов.

В среду, 30 марта, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов объявил о желании республики в ближайшем будущем войти в состав России. По его словам, объединение с Россией является стратегической целью Южной Осетии.