Цеков: Южная Осетия должна самостоятельно решить вопрос о вхождении в состав РФ

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что Южная Осетия должна самостоятельно разобраться с вопросом о вхождении в состав РФ.

По словам политика, этот процесс должен происходить без какого-либо внешнего вмешательства.

"По той ситуации, которая сейчас развивается, здесь надо отдать им инициативу. Пусть сами решают", — сказал Цеков в интервью ТАСС.

При этом он добавил, что у Южной Осетии есть право на проведение референдума. Как отметил сенатор, в России с большим уважением относятся к решениям народа, проживающего на территории республики.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов объявил о желании республики войти в состав РФ. Он подчеркнул: объединение с Россией всегда было его стратегической целью и мечтой народа. Бибилов уточнил, что консультации с Москвой по этому вопросу уже идут.