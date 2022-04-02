Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что Южная Осетия должна самостоятельно разобраться с вопросом о вхождении в состав РФ.
По словам политика, этот процесс должен происходить без какого-либо внешнего вмешательства.
"По той ситуации, которая сейчас развивается, здесь надо отдать им инициативу. Пусть сами решают", — сказал Цеков в интервью ТАСС.
При этом он добавил, что у Южной Осетии есть право на проведение референдума. Как отметил сенатор, в России с большим уважением относятся к решениям народа, проживающего на территории республики.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов объявил о желании республики войти в состав РФ. Он подчеркнул: объединение с Россией всегда было его стратегической целью и мечтой народа. Бибилов уточнил, что консультации с Москвой по этому вопросу уже идут.
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