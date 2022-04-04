Fox News: при Байдене США превращаются из демократии в олигархию

Во время президентства Джо Байдена США превращаются из демократии в олигархию, сказал в эфире телеканала Fox News ведущий программы Unfiltered Дэн Бонгино.

Он отметил, что страна всё чаще попадает в кризисные ситуации, которые сильнее всего бьют по малообеспеченным слоям населения. Напрашивается вопрос: не пошли ли США по пути олигархии?

"Неужели нами управляет небольшая группа могущественных элит, которые устанавливают особые правила для себя, то есть имущих, в то время как для всех остальных, неимущих, действуют отдельные нормы?" — задал Бонгино риторический вопрос.

Телеведущий привёл слова президента крупной инвестиционной компании BlackRock Роба Капито, который сказал, что современное поколение избалованное, привыкло покупать всё, что хочется и никогда ничем не жертвовало. Бонгино напомнил предпринимателю о ветеранах Ирака, "которые вернулись домой без рук и ног".

Ведущий программы назвал самого Капито избалованным, поскольку тот не живёт в условиях нехватки еды и не тратит последние деньги на дорожающий бензин.

Ранее бывший вице-президент США Майк Пенс назвал действующего американского лидера Джо Байдена худшим правителем за всю современную историю Соединённых Штатов Америки. Пенс напомнил, что за последние 14 месяцев инфляция в стране достигла 40-летнего максимума, а бензин подорожал на 70%.