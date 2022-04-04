Бывший вице-президент США Пенс: Байден — худший правитель в современной Америке

Бывший вице-президент США Майк Пенс назвал действующего американского лидера Джо Байдена худшим правителем за всю современную историю Штатов.

В эфире телеканала Fox News он отметил, что Байден причинил больше вреда США, чем любой другой руководитель этой страны.

"Сейчас внутри Штатов наблюдается самый худший кризис в нашей истории", — сказал Пенс.

Он также добавил, что за последние 14 месяцев инфляция в стране побила многие рекорды, достигнув 40-летнего максимума. Также политик подчеркнул: в США серьёзно выросла стоимость бензина — примерно на 70%.

Пенс убеждён в том, что Байден совершил ряд ошибок в борьбе с пандемией COVID-19. Помимо этого, он счёл промахом американского президента "катастрофический" уход из Афганистана.

Ранее экс-глава США Дональд Трамп заявлял, что Байден уничтожил американскую мечту и привёл страну в упадок.