Бывший вице-президент США Майк Пенс назвал действующего американского лидера Джо Байдена худшим правителем за всю современную историю Штатов.
В эфире телеканала Fox News он отметил, что Байден причинил больше вреда США, чем любой другой руководитель этой страны.
"Сейчас внутри Штатов наблюдается самый худший кризис в нашей истории", — сказал Пенс.
Он также добавил, что за последние 14 месяцев инфляция в стране побила многие рекорды, достигнув 40-летнего максимума. Также политик подчеркнул: в США серьёзно выросла стоимость бензина — примерно на 70%.
Пенс убеждён в том, что Байден совершил ряд ошибок в борьбе с пандемией COVID-19. Помимо этого, он счёл промахом американского президента "катастрофический" уход из Афганистана.
Ранее экс-глава США Дональд Трамп заявлял, что Байден уничтожил американскую мечту и привёл страну в упадок.
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