EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Белоруссия уже в этой году начнёт платить за нефть и газ из России в рублях
Песков: ни для России, ни для Белоруссии Украина — не дружественная страна
Chanel подтвердила, что не продаёт товары россиянам
Президент Литвы Науседа заявил, что страна полностью отказалась от газа из РФ
Роскомнадзор: мер против YouTube не будет, если хостинг выполнит все требования
Максим Галкин ответил Собчак на "разоблачение" своего отца
Комаровский показал специально обученных на Украине уток
Автор Екатерина Широкова

Трамп: Байден принёс худшие времена в Америку — "Я вам говорил"

Мир

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден делает хорошо свою работу "за исключением" того, что политик допустил повышение цен, конфликт на Украине и привёл Америку к "самому опасному" периоду жизни.

Как подчеркнул Трамп, Байден сделал всё, чтобы "разрушить великую страну".

"Не думаю, что в истории нашей страны было время, когда мы чувствовали себя на таком низком уровне", — заявил Трамп, выступая в Мичигане. — "Полтора года назад, кажется, так давно уже было. Помните цену 1,8 долларов за галлон. Я вам говорил, если меня не выберете, будете платить 7-8 долларов".

Кроме того, экс-президент подчеркнул, что именно Байден "своей слабостью" довёл Украину до масштабного конфликта и уточнил, что при нём Москва бы "не посмела напасть" на Незалежную.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
сша украина дональд трамп
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Роддом не бомбили: знаменитая "роженица" из Мариуполя разоблачила фейк Киева

В начале марта мировые медиа тиражировали кадр из Мариуполя с окровавленной беременной девушкой на фоне взорванного роддома. Накануне она дала видеоинтервью, в котором разоблачила украинский фейк о "российском авиаударе".

Роддом не бомбили: знаменитая "роженица" из Мариуполя разоблачила фейк Киева
Глава Чечни Кадыров: украинские нацисты в Мариуполе загнаны в угол
Силовые структуры
Глава Чечни Кадыров: украинские нацисты в Мариуполе загнаны в угол
Общество
Садальский рассказал, от чего умерла звезда "Чародеев" Александра Яковлева
Политика. Новости и аналитика
Греческие железнодорожники отказались перевозить танки США на Украину
Любовь Степушова Орбан предупредил венгров: скатитесь к войне на Украине Любовь Степушова Игорь Буккер Россия и НАТО: неравный брак, который так и не состоялся Игорь Буккер Ирина Шлионская Убийство Джона Леннона — дело рук ЦРУ? Ирина Шлионская
Общество
Дерипаска объяснил, ждать ли завершения спецоперации на Украине
Мир. Новости мира
Global Times: Украина "похоронит" доллар и статус гегемона США
Авиация РФ вывела из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске
Силовые структуры
Авиация РФ вывела из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Роддом не бомбили: знаменитая "роженица" из Мариуполя разоблачила фейк Киева

В начале марта мировые медиа тиражировали кадр из Мариуполя с окровавленной беременной девушкой на фоне взорванного роддома. Накануне она дала видеоинтервью, в котором разоблачила украинский фейк о "российском авиаударе".

Роддом не бомбили: знаменитая "роженица" из Мариуполя разоблачила фейк Киева
Глава Чечни Кадыров: украинские нацисты в Мариуполе загнаны в угол
Силовые структуры
Глава Чечни Кадыров: украинские нацисты в Мариуполе загнаны в угол
Общество
Садальский рассказал, от чего умерла звезда "Чародеев" Александра Яковлева
Политика. Новости и аналитика
Греческие железнодорожники отказались перевозить танки США на Украину
Любовь Степушова Орбан предупредил венгров: скатитесь к войне на Украине Любовь Степушова Игорь Буккер Россия и НАТО: неравный брак, который так и не состоялся Игорь Буккер Ирина Шлионская Убийство Джона Леннона — дело рук ЦРУ? Ирина Шлионская
Общество
Дерипаска объяснил, ждать ли завершения спецоперации на Украине
Мир. Новости мира
Global Times: Украина "похоронит" доллар и статус гегемона США
Авиация РФ вывела из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске
Силовые структуры
Авиация РФ вывела из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске
Последние материалы
Трамп: Байден принёс худшие времена в Америку — "Я вам говорил"
В центре Нью-Йорка началась акция в поддержку России и Донбасса
Это не запрещено: Песков заявил, что установил VPN
Белоруссия уже в этой году начнёт платить за нефть и газ из России в рублях
Орбан предупредил венгров: скатитесь к войне на Украине
Песков: ни для России, ни для Белоруссии Украина — не дружественная страна
Chanel подтвердила, что не продаёт товары россиянам
Военный эксперт Рожин считает, что лидеры добровольческого движения предпочли уйти в тень
Президент Литвы Науседа заявил, что страна полностью отказалась от газа из РФ
Роскомнадзор: мер против YouTube не будет, если хостинг выполнит все требования
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников