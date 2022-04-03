Трамп: Байден принёс худшие времена в Америку — "Я вам говорил"

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден делает хорошо свою работу "за исключением" того, что политик допустил повышение цен, конфликт на Украине и привёл Америку к "самому опасному" периоду жизни.

Как подчеркнул Трамп, Байден сделал всё, чтобы "разрушить великую страну".

"Не думаю, что в истории нашей страны было время, когда мы чувствовали себя на таком низком уровне", — заявил Трамп, выступая в Мичигане. — "Полтора года назад, кажется, так давно уже было. Помните цену 1,8 долларов за галлон. Я вам говорил, если меня не выберете, будете платить 7-8 долларов".

Кроме того, экс-президент подчеркнул, что именно Байден "своей слабостью" довёл Украину до масштабного конфликта и уточнил, что при нём Москва бы "не посмела напасть" на Незалежную.