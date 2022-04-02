В центре Нью-Йорка началась акция в поддержку России, ДНР и ЛНР. Известно, что данный митинг был организован неправительственными организациями.
Участники акции держат в руках транспаранты с надписями "Остановите террор неонацистов на Украине", "Нет войне против России и Донбасса", "Верните прежние цены на продукты и бензин" и "Деньги на школы и рабочие места, а не на НАТО".
Ранее работники греческого железнодорожного оператора TrainOSE отказались от участия в перевозке военной бронетехники США и НАТО. Танки и прочие машины морем доставляют в порт Александруполис, а далее железнодорожным транспортом перевозят к границе Украины.
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Рано утром два украинских Ми-24 атаковали РФ, нанеся ракетные удары по нефтебазе в Белгороде. Как они смогли долететь и почему их не сбили, ответили военные.
Рано утром два украинских Ми-24 атаковали РФ, нанеся ракетные удары по нефтебазе в Белгороде. Как они смогли долететь и почему их не сбили, ответили военные.