В центре Нью-Йорка началась акция в поддержку России и Донбасса

В центре Нью-Йорка началась акция в поддержку России, ДНР и ЛНР. Известно, что данный митинг был организован неправительственными организациями.

Участники акции держат в руках транспаранты с надписями "Остановите террор неонацистов на Украине", "Нет войне против России и Донбасса", "Верните прежние цены на продукты и бензин" и "Деньги на школы и рабочие места, а не на НАТО".

Ранее работники греческого железнодорожного оператора TrainOSE отказались от участия в перевозке военной бронетехники США и НАТО. Танки и прочие машины морем доставляют в порт Александруполис, а далее железнодорожным транспортом перевозят к границе Украины.