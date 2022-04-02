Греческие железнодорожники отказались перевозить танки США на Украину

Работники греческого железнодорожного оператора TrainOSE отказались от участия в перевозке военной бронетехники США и НАТО. Танки и прочие машины морем доставляют в порт Александруполис, а далее железнодорожным транспортом перевозят к границе Украины.

Последние несколько дней греческий порт Александруполис стал главным перевалочным пунктом для американской бронетехники. Там разгружаются огромные транспорты из США, затем груз отправляется в Польшу, сообщает портал КПГ. По словам начальника порта Константиноса Хаджимихаила, с 30 марта были загружены три полных железнодорожных состава.

Издание сообщает, что работники греческой железнодорожной компании отказались обслуживать составы, перевозящие танки НАТО, а также обеспечивать безопасность перевозок. Попытки руководства компании TrainOSE заставить сотрудников ни к чему не привели. На помощь отказавшимся пришли профсоюзы, которые потребовали запретить перевозку военной техники по греческой железной дороге.

"Мы требуем не использовать железнодорожный подвижной состав нашей страны для переброски американско-натовского арсенала в соседние страны. Мы не станем соучастниками", - говорится в заявлении профсоюзов.

Ранее молодёжь Греции также выразила несогласие с тем, что страну превратили в перевалочный пункт Североатлантического альянса. Молодые люди забросали эшелон с бронетехникой НАТО красной краской.