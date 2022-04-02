В США поражены успехами российских дронов на Украине

Спецоперация в Донбассе позволила показать реальные возможности беспилотников ВС России. Судя по публикация в западных СМИ, зарубежные эксперты не ожидали таких успехов от российской техники.

Изданиям в США и Европе не больше недели удавалось замалчивать роль российских беспилотников в действиях Вооружённых сил РФ. Уже 4 марта большинство западных экспертов было вынуждено положительно оценить удар БПЛА "Орион" ("Иноходец") по командному пункту ВСУ.

Сейчас специалисты сходятся во мнении, что этот современный беспилотник может не только наносить точные удары, но и успешно выполнять разведывательные функции. Сравнивая российский дрон с турецким Bayraktar TB2 эксперты пришли к выводу, что стоящий на вооружении ВСУ БПЛА Bayraktar TB2 уступает по множеству характеристик.

Стоит напомнить, что помимо беспилотника "Орион", который является отличным примером российского технологического процесса, для проведения спецоперации также применяются БПЛА "Орлан-10" и "Элерон-3". На них возложена разведка, наблюдение и рекогносцировка на тактическом уровне.

Благодаря этим "помощникам" армии России удаётся успешно наносить артиллерийские удары, используя 152-мм снаряды с лазерным наведением, такие как 2К25 "Краснополь".