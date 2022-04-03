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Автор Екатерина Широкова

Трамп заявил, что Байден "убил американскую мечту", но он может её вернуть

Мир

Действующий президент США Джо Байден "уничтожил" американскую мечту и привёл в упадок Америку, заявил экс-президент Штатов Дональд Трамп. По его словам, он сможет всё восстановить, но только после выборов.

Как заявил Трамп, Байден находится "в упадке". Кроме того, по его мнению, действующий президент объявил стране энергетическую войну и не может следить за ростом инфляции в США.

"Если мы ничего не можем сделать с упадком Байдена, мы можем прийти на выборы в ноябре и сделать Америку снова великой", — заявил Трамп на митинге сторонников в штате Мичиган. — "После нас им оставалось только пойти на пляж и расслабиться".

Как подчеркнул Трамп, "энергетический кошмар" устроил сам Байден и санкции против России были опрометчивым шагом.

 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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