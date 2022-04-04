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Автор Юлия Миленина

Медведев: Моравецкий — псевдопремьер, слетевший с катушек на почве русофобии

Мир

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого "слетевшим с катушек псевдопремьером".

Медведев: Моравецкий — псевдопремьер, слетевший с катушек на почве русофобии

Как отметил помощник политика Олег Осипов в беседе с РИА Новости, такая реакция последовала после того, как Моравецкий предложил ввести санкции против всех членов "Единой России".

"В ответ на инициативу окончательно слетевшего с катушек на почве русофобии польского псевдопремьера Моравецкого, предложившего ввести санкции против всех членов партии "Единая Россия", можно рассмотреть вопрос о введении симметричных санкций против всех членов и вообще всех голосующих за польскую партию с неблагозвучным названием PiS", — передал Осипов заявление Медведева.

Кроме того, зампред Совбеза призвал поимённо перечислить в санкционном списке "всех негодяев" Польши.

Ранее Моравецкий заявлял, что санкции, введённые против РФ, не сработали. Он также подчеркнул: крупные страны, такие как Германия, "тормозят" ужесточение ограничительных мер в отношении России.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы дмитрий медведев матеуш моравецкий
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