Медведев: Моравецкий — псевдопремьер, слетевший с катушек на почве русофобии

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого "слетевшим с катушек псевдопремьером".

Как отметил помощник политика Олег Осипов в беседе с РИА Новости, такая реакция последовала после того, как Моравецкий предложил ввести санкции против всех членов "Единой России".

"В ответ на инициативу окончательно слетевшего с катушек на почве русофобии польского псевдопремьера Моравецкого, предложившего ввести санкции против всех членов партии "Единая Россия", можно рассмотреть вопрос о введении симметричных санкций против всех членов и вообще всех голосующих за польскую партию с неблагозвучным названием PiS", — передал Осипов заявление Медведева.

Кроме того, зампред Совбеза призвал поимённо перечислить в санкционном списке "всех негодяев" Польши.

Ранее Моравецкий заявлял, что санкции, введённые против РФ, не сработали. Он также подчеркнул: крупные страны, такие как Германия, "тормозят" ужесточение ограничительных мер в отношении России.