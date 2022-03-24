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Автор Светлана Нерадовская

Премьер Польши Моравецкий: из-за санкций против РФ кошельки поляков худеют

Мир

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий констатировал, что для Польши с введением антироссийских санкций наступили трудные времена.

Премьер Польши Моравецкий: из-за санкций против РФ кошельки поляков худеют

"Эти санкции (против РФ) также имеют влияние на Европу. Об этом надо сказать очень открыто. Это влияние одновременно плохо отражается на кошельках обычных граждан во всей Европе и также в Польше. Мы сильно надавливаем на Европу в части санкций в области нефти и газа. И мы видим, что делается на рынках нефти и газа во всём мире. Цены очень сильно растут. Это означает, что кошельки поляков и других граждан Европы худеют", — сказал Моравецкий во время пресс-конференции 24 марта в Варшаве.

Также премьер-министр Польши отметил негативное влияние санкций против России на цены на продукты по той причине, что и РФ, и Украина являются крупными поставщиками продуктов питания, в частности, зерна и пшеницы, на европейский рынок.

Таким образом, ситуация на Украине и антироссийские санкции оказывают губительное влияние на польскую экономику, отметил премьер-министр, предупредив, что за этими сложными временами "могут наступить ещё более сложные".

Запад вводит всё новые и новые санкции против России после начала её спецоперации на Украине. Многие западные компании объявили о приостановке сотрудничества с РФ и уходе с российского рынка.

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Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша евросоюз матеуш моравецкий
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