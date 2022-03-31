Украина готовится к национализации первых вагонов из России и Белоруссии

По инициативе государственного бюро расследований Украины (ГБР) будет проведена национализация белорусских и российских вагонов и цистерн в количестве 176 штук на общую сумму 9 миллионов долларов, которые были найдены в Ивано-Франковской области.

"Работники ГБР во время оперативных мероприятий обнаружили в Ивано-Франковской области 176 железнодорожных вагонов и цистерн, владельцами которых являются бизнесмены из Белоруссии и России. Стоимость имущества составляет почти 264 миллиона гривен (около 9 миллионов долларов — ред.)", — говорится в сообщении госбюро расследований в социальной сети Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская).

Украинские власти приняли решение о насильственном изъятии имущества иностранных государств для его последующей передачи украинской армии. Вопрос о национализации имущества РФ и Белоруссии будет решаться администрацией Львовской области.

Ранее президентом Украины Владимиром Зеленским был подписан указ, согласно которому собственность России и её граждан на украинской территории подлежит "принудительному изъятию". Помимо этого, Зеленский изъять собственность, принадлежащую "российским пропагандистам", однако кого он имел в виду, не объяснил.