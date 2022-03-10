Юрист раскритиковал закон о конфискации российской собственности на Украине

Президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал национализацию на Украине имущества и финансовых средств юридических лиц России.

"Согласно правовому обычаю, существующему почти во всех странах, конфискация не может носить характер превентивный и влечь за собой изъятие имущества без конкретной вины конкретных лиц в совершении противоправных деяний, только потому, что это имущество принадлежит территории или государству, которое совершает противоправные действия", — объяснил эксперт.

Также он подчеркнул, что даже этот фактор не позволяет государству забрать собственность юридических лиц.

"В данном случае, безусловно, мир не должен поддерживать такой закон, поскольку он вносит дополнительные такие неправовые решения в международную и национальную практику большинства государств", — заключил юрист.

Ранее Зеленский подписал указ о конфискации имущества нашей страны и её юридических лиц на территории Украины без компенсации за убытки.

"Согласно закону, принудительное изъятие в Украине объектов права собственности Российской Федерации и её резидентов осуществляется без какой-либо компенсации их стоимости, учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую Российская Федерация развязала и ведёт против Украины и украинского народа", — заявили в сообщении в официальном Telegram-канале Верховной рады.

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