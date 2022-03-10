Бывший латвийский командир заявил, что Украина может потерять часть территорий

Специальная военная операция России может закончиться тем, что Украина потеряет часть своих территорий. Такое мнение высказал экс-командир Национальных вооруженных сил Латвии Раймонд Граубе, выступая перед латвийскими журналистами.

Военный считает, что безоговорочной капитуляции от Украины ожидать не стоит, но части территории она может лишиться.

"С правом, как назвал президент Украины Зеленский, для украинцев, которые живут, например, в Донецкой области, решать в какую страну они хотят вернуться — не создавать препятствий для тех, которые хотят оттуда уехать. Россия хочет сейчас показать общественности свой результат: приближается для РФ святой праздник 9 мая, и им сейчас хочется показать, что это за праздник…" — приводит слова Граубе издание argumenti.ru.

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