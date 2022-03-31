На фоне нехватки в США нефти и постоянно растущих цен на бензин, американское правительство рассматривает возможность брать чёрное золото из стратегических запасов страны. Как сообщили источники в администрации, ежедневно намерены выделять примерно миллион баррелей.
Такую "акцию" намерены ввести на несколько месяцев.
"Общий выпуск может составить до 180 миллионов баррелей для борьбы с ростом цен на бензин и нехваткой поставок после "вторжения" России на Украину", — пишет Вloomberg.
Кроме того, в администрации признали, что сейчас США терпит колоссальные перебои с поставками.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление президента Америки Джо Байдена о том, что Штаты вводят эмбарго на закупку нефти из России. США рассчитывали наладить поставки из Каракаса и Саудовской Аравии, однако, переговоры "затянулись".
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Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.