Новак: США стараются сделать Россию виноватой в росте цен на топливо

Как сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, цены на топливо в США выросли на 19% из-за наложенного Соединёнными Штатами запрета на импорт российской нефти и нефтепродуктов.

Новак убеждён, что Вашингтон старается виноватой в своём топливном кризисе сделать Россию, которая тут совершенно ни при чём, в отличие от руководства США.

"Объявленный США запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов стал одной из причин роста цен на топливо в США. С начала года рост составил 19%. При этом доля российских энергоресурсов в США от российского экспорта составляет всего 3%. Однако наши партнёры пытаются переложить свои проблемы, связанные с ростом цен, на Россию. Хотя, очевидно, что наша страна никакого отношения к этому кризису не имеет", — сказал Новак во время "Правительственного часа" в Госдуме.

Вице-премьер предупредил, что цены на мировом топливном рынке будут расти и дальше, и никому не известно, до каких пределов, в случае введения санкций против российских энергоресурсов. А без поставок российских нефти и газа на мировые рынки на них случится коллапс, уверен Новак.

В начале марта США ввели эмбарго на импорт нефти из РФ из-за её спецоперации на Украине. Их примеру хочет последовать Великобритания, которая собирается запретить поставки энергоресурсов из России к концу 2022 года. Остальные страны ЕС пока вынуждены признаться, что в текущих условиях не готовы отказаться от российских нефти и газа.