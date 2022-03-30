Политик Мирошник: Британия "списала" Украину, не желая тратиться на оружие

Британия уже "списала" Украину, ведь Лондон больше не видит смысла тратить большие деньги на предоставление военной помощи Киеву. Об этом заявил представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник.

По его словам, Великобритания в последнее время передаёт украинским силовикам устаревшее оружие. Он подчеркнул: громкие высказывания британского премьер-министра Бориса Джонсона о необходимости и дальше поддерживать Киев нужны ему лишь для повышения "просевшего рейтинга".

"Достаточно делать грозный вид и произносить искромётные речи в стиле "никогда не допустим" и "Россия заплатит цену". Возможность реализации обещаний не является необходимой частью его деятельности", — сказал Мирошник в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что Британия давно поставляет "удобное для террористов" оружие, однако поставок крупного оборонительного вооружения на территорию Украины ещё не было.

Ранее Джонсон сообщил кабинету министров о своём намерении отправить на Украину "более смертоносное оружие". При этом политик не уточнил, о каком именно оборудовании идёт речь.