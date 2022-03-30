Сенаторы США призвали "быстрее" передать летальное оружие Украине

В американском сенате призвали власти США и НАТО быстрее обеспечить передачу летального оружия Киеву. Кроме того, представители ведомства считают, что поставки необходимо увеличить.

"Обязательства США перед Украиной и союзниками по НАТО требуют ускорения доставки оружия и возможностей нашим союзникам и партнёрам", — говорится в письме сенаторов на имя советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

Согласно информации, это необходимо, так как власти Украины обратились с просьбой к США и Штаты обязаны "поддержать союзников". Кроме того, в обращении подчеркнули, что президент Америки Джо Байден имеет право до конца фискального года увеличить траты на оборонный бюджет и отправить в Незалежную "более 3 миллиардов долларов летальной и нелетальной военной помощи Украине".