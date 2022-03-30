EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Times: Джонсон собирается поставить Украине "более смертоносное" оружие

Мир

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил кабинету министров, что намерен поставить Киеву "более смертоносные" вооружения, передаёт газета Times.

Times: Джонсон собирается поставить Украине "более смертоносное" оружие

При этом он не уточнил, какую именно технику планируется отправить на территорию Украины. Однако источник в оборонных кругах пояснил изданию, что Киев нуждается в "средствах дальнего огневого поражения", в том числе в тяжёлой артиллерии.

"Предоставление такого оружия потребовало бы дополнительного обучения украинцев", — пишет Times.

В издании предположили, что Британия может предоставить Киеву самоходную артиллерийскую установку AS-90 Vickers. "Более крупные системы" невозможно начать быстро применять на Украине, отмечает газета, ведь перед этим украинские военные будут вынуждены пройти обучение в соседних государствах.

Ранее американские сенаторы призвали руководство США и НАТО как можно быстрее передать летательное оружие представителям ВСУ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы борис джонсон великобритания
Sberbank
Новости
В ДНР заявили о разрушении 16 домов и жертвах в результате обстрела Горловки
Times: Джонсон собирается поставить Украине "более смертоносное" оружие
Россия может ввести новую платежную единицу для «дружественных стран»
Политолог положительно оценил результаты переговоров России и Украины
Москвич, использовавший в Крыму националистические высказывания, извинился
Саратовский и Свердловский губернаторы могут сохранить свои посты
Володин предложил расширить список экспортных товаров Европе за рубли
Штаб обороны ДНР: один человек погиб при попадании снаряда в жилой дом в Донецке
В Генштабе ВС РФ исключили связь весеннего призыва со спецоперацией на Украине
Эксперт по энергетике объяснил, какие варианты с российским газом есть у Европы
Популярное
Мир. Новости мира
Журналист Fox News обвинил Байдена в провале на международной арене

Телеведущий Fox News Стив Хилтон рассказал об основных ошибках лидера Штатов Джо Байдена. По словам журналиста, этот президент выделился среди предшественников провалом в международной политике.

Журналист Fox News обвинил Байдена в провале на международной арене
Немецкий политик Крамер посоветовал послу Украины не раздражать глупыми речами
Мир. Новости мира
Немецкий политик Крамер посоветовал послу Украины не раздражать глупыми речами
Общество
Из Совбеза РФ исключили учёных, призывающих к выходу из конфликта на Украине
Мир. Новости мира
Зеленский держит свой бизнес в России, несмотря на спецоперацию
Людмила Черткова "Мединский слил переговоры": Украина празднует перемогу, в России — паника Людмила Черткова Усам Оздемиров Альтернатива газу из России — возврат Европы в XIX век Усам Оздемиров Игорь Буккер Россия не удерживает западные банки, но они сами остаются Игорь Буккер
Мир. Новости мира
"Мединский слил переговоры": Украина празднует перемогу, в России — паника
Политика. Новости и аналитика
Политолог Марков объяснил, зачем Россия хочет отвести войска от Киева
Нидерланды вышлют 17 российских дипломатов
Мир. Новости мира
Нидерланды вышлют 17 российских дипломатов
Последние материалы
Эксперт по энергетике объяснил, какие варианты с российским газом есть у Европы
Посол Антонов назвал обвинения РФ в кризисе продовольствия в мире инсинуациям
Экс-спичрайтер Кремля: спецоперацию Путин завершит до Дня Победы
Уоллес по ослаблению наступления под Киевом: "Путин выдаёт слабость за силу"
Очевидец: под завалами повреждённого снарядом ВСУ дома в Донецке остаются люди
Губернатор Белгородской области высказался по поводу взрывов в Красном Октябре
ЛДПР предлагает лишить Украину газового транзита до окончания спецоперации
Норкин высказался о судьбе звёзд, покинувших Россию: "Никому не будут нужны"
В Иркутске трое детей провалились под лёд, одного спасти не удалось
Мэр Донецка сообщил о прямом попадании снаряда ВСУ в многоэтажный дом
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников