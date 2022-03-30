Times: Джонсон собирается поставить Украине "более смертоносное" оружие

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил кабинету министров, что намерен поставить Киеву "более смертоносные" вооружения, передаёт газета Times.

При этом он не уточнил, какую именно технику планируется отправить на территорию Украины. Однако источник в оборонных кругах пояснил изданию, что Киев нуждается в "средствах дальнего огневого поражения", в том числе в тяжёлой артиллерии.

"Предоставление такого оружия потребовало бы дополнительного обучения украинцев", — пишет Times.

В издании предположили, что Британия может предоставить Киеву самоходную артиллерийскую установку AS-90 Vickers. "Более крупные системы" невозможно начать быстро применять на Украине, отмечает газета, ведь перед этим украинские военные будут вынуждены пройти обучение в соседних государствах.

Ранее американские сенаторы призвали руководство США и НАТО как можно быстрее передать летательное оружие представителям ВСУ.