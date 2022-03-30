Посол Украины призвал выставить счёт Западу за отказ принимать страну в НАТО

Киев должен выставить счёт западным государствам, отказавшимся выполнять обязательства по защите Украины и принятию её в Североатлантический альянс. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол страны в Турции Василий Боднар.

В интервью каналу "Рада-ТВ" он отметил, что Запад серьёзно просчитался. По его словам, Украину с 2008 года обещали принять в состав НАТО, однако Киев так и не получил от западных коллег эффективных гарантий.

"Теперь нам нужно Западу счёт выставлять, что он не выполнил свои обязательства", — сказал Боднар.

Дипломат также добавил, что страны-гаранты по Будапештскому меморандуму сегодня фактически "спрятались" от Киева, хотя все они обещали помогать государству в трудной ситуации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству НАТО с требованием предоставить Киеву каждый сотый танк и самолёт альянса.