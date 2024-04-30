Согласно исследованиям, люди, тренирующиеся на голодный желудок, сжигают жир быстрее, но мышцы не наращивают

Люди, тренирующиеся на голодный желудок, сжигают жир на 70% быстрее

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследования учёных показали, что люди, тренировавшиеся натощак, сжигали жир на 70% быстрее. Правда продуктивность у них была ниже.

Фото: flickr.com by Джон Ву is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам Крисси Арсено из Trainer Academy, во время тренировок мышцы используют глюкозу. Если вы занимаетесь на голодный желудок, то в крови, как правило, глюкозы немного. Поэтому мышцы используют другие макронутриенты или получают энергию из запасов гликогена. В итоге человек сталкивается с низкой работоспособностью.

В ряде исследований пишут, что тренировки на голодный желудок способствуют сжиганию жира. Поэтому, если ваша цель — набор мышечной массы или у вас диабет, тренироваться натощак не лучшая идея. Необходимо перекусить хотя бы за час до занятий спортом, при этом в перекусе должны быть белки и углеводы.