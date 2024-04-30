Ученые изучат воду в системе Юпитера с помощью георадара

EGU: ледопроникающий радар даст оценить глубину и состав водоемов лун Юпитера

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Итальянские ученые из Третьего университета Рима планируют исследовать водные ресурсы спутников Юпитера в рамках космической миссии JUICE. Для этой цели они используют георадар, установленный на борту зонда. Результаты их исследований будут представлены на Генеральной ассамблее Европейского союза геонаук (EGU).

Фото: nasa.gov by NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS and Tanya Oleksuik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Предполагается, что луны Юпитера и Сатурна, такие как Энцелад, Ганимед, Европа и Каллисто, могут содержать океаны жидкой воды под ледяными корками. В связи с невозможностью высадки на поверхность этих небесных тел в ближайшем будущем, ученые собираются собирать данные с помощью дистанционного зондирования.

Ранее георадар уже успешно применялся для обнаружения воды на Земле и под южной полярной шапкой Марса.

Команда ученых рассчитывает, что радиоволны позволят им оценить глубину и химический состав воды под ледяной поверхностью спутников Юпитера.

"В зависимости от реакции радиоволн, возможно, мы сможем получить более точное представление о распределении солей. Эта информация поможет нам улучшить наше понимание о распределении жидкой воды в Солнечной системе", — отметила ведущий исследователь проекта, доктор Елена Петтинелли.

Космический аппарат JUICE был запущен в апреле 2023 года и планирует достичь системы Юпитера к 2031 году.