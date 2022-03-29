Президент США Джо Байден предложил самый большой в истории страны военный бюджет, попросив у конгресса $813,3 млрд в 2023 году — на $31 млрд больше, чем бюджет, утвержденный на 2022 год. Законодатели, вероятно, добавят еще больше финансирования, поскольку из-за инфляции растут расходы.
"Я призываю к одной из крупнейших инвестиций в нашу национальную безопасность в истории, со средствами, необходимыми для обеспечения того, чтобы наши военные оставались самыми подготовленными, самыми обученными, самыми оснащенными военными в мире”, — сказал Байден.
Хотя предлагаемый им бюджет в долларовом исчислении побил все ранее установленные "рекорды", инфляция означает, что в реальном выражении это будет увеличение на 1,5%, а не на номинальные 4%.
Проект Белого дома требует $773 млрд только для Пентагона, а остальные идут в Министерство энергетики, которое поддерживает ядерный арсенал США.
Отдельно Байден просит дополнительно $682 млн для Украины. Согласно бюджетному документу, "чтобы противостоять российскому пагубному влиянию и удовлетворить возникающие потребности, связанные с безопасностью, энергетикой, вопросами кибербезопасности, дезинформацией, макроэкономической стабилизацией и устойчивостью гражданского общества”.
Бюджет предусматривает расходы на действующую армию в 1,32 миллиона человек, при этом некоторые ветви службы сокращаются, а другие добавляют силы:
Финансирование исследований и разработок будет увеличено на 9,5% до $130,1 млрд, что является самой большой прибавкой в истории.
$6,9 млрд предназначается для Европейской инициативы сдерживания — это почти вдвое больше по сравнению с запросом $3,6 млрд в 2022 году.
$1,8 млрд направят на расширение военного присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе.
Бюджет модернизации базы для объектов, расположенных рядом с Китаем — $451 млн, а в Европе — $245.
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