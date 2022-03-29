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Автор Ольга Лебедева

Байден в два раза увеличил военный бюджет. На что ему понадобились деньги?

Мир

Президент США Джо Байден предложил самый большой в истории страны военный бюджет, попросив у конгресса $813,3 млрд в 2023 году — на $31 млрд больше, чем бюджет, утвержденный на 2022 год. Законодатели, вероятно, добавят еще больше финансирования, поскольку из-за инфляции растут расходы.

Байден в два раза увеличил военный бюджет. На что ему понадобились деньги?

"Я призываю к одной из крупнейших инвестиций в нашу национальную безопасность в истории, со средствами, необходимыми для обеспечения того, чтобы наши военные оставались самыми подготовленными, самыми обученными, самыми оснащенными военными в мире”, — сказал Байден.

Хотя предлагаемый им бюджет в долларовом исчислении побил все ранее установленные "рекорды", инфляция означает, что в реальном выражении это будет увеличение на 1,5%, а не на номинальные 4%.

  • Демократы и республиканцы на Капитолийском холме настаивают на увеличении на 5-7%.
  • Конгресс одобрил $782 млрд на текущий финансовый год.

Проект Белого дома требует $773 млрд только для Пентагона, а остальные идут в Министерство энергетики, которое поддерживает ядерный арсенал США.

Отдельно Байден просит дополнительно $682 млн для Украины. Согласно бюджетному документу, "чтобы противостоять российскому пагубному влиянию и удовлетворить возникающие потребности, связанные с безопасностью, энергетикой, вопросами кибербезопасности, дезинформацией, макроэкономической стабилизацией и устойчивостью гражданского общества”.

На что пойдут "лишние" деньги

Бюджет предусматривает расходы на действующую армию в 1,32 миллиона человек, при этом некоторые ветви службы сокращаются, а другие добавляют силы:

  • ВВС добавят почти 100, а космические силы — почти 200 новых сотрудников, в то время как армия, флот и морская пехота сократят около 4300 или около того вместе взятых.

Финансирование исследований и разработок будет увеличено на 9,5% до $130,1 млрд, что является самой большой прибавкой в истории.

$6,9 млрд предназначается для Европейской инициативы сдерживания — это почти вдвое больше по сравнению с запросом $3,6 млрд в 2022 году.

$1,8 млрд направят на расширение военного присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Бюджет модернизации базы для объектов, расположенных рядом с Китаем — $451 млн, а в Европе — $245.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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