КПРФ предложила отдать Зеленского под трибунал за организацию террора

Предложено применить опыт Нюрнбергского трибунала для всех причастных к террору в отношении украинского народа. Как сообщил в эфире "Первого канала" депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков, если президент Украины Владимир Зеленский не подпишет капитуляцию, то после спецоперации его нужно судить как организатора.

Как считает парламентарий, если украинский лидер лично никому не перерезал глотку, то это не значит, что он виновен меньше, чем те, кто выполнял всю грязную работу. Новиков предложил пять категорий, чтобы классифицировать причастных к террору на Украине.

"Первая категория — это организаторы. Если Зеленский не подпишет капитуляцию, он будет в числе первых таких организаторов", — сказал депутат. Парламентарий далее распределил категории в следующем порядке: активные исполнители, пассивные, попутчики и непричастные.

Часть британцев придерживается мнения, что всем тем, что сейчас происходит на Украине, страна "обязана" Зеленскому, который совершенно не считался с мнением РФ, неудержимо стремясь в НАТО. По мнению пользователей издания, Зеленский стремится вовлечь в украинский конфликт "весь мир".