Байден выступил за исключение России из G20

Американский лидер Джо Байден выступил за исключение России из "Большой двадцатки", однако решение остаётся за G20, добавил он.

"Мой ответ: да. Это зависит от G20. Это сегодня обсуждалось. И я поднимал вопрос о том, какова вероятность осуществления этого", — ответил он на пресс-конференции в Брюсселе на вопрос журналистки о том, какого его мнение по поводу исключения РФ из G20.

Ранее политолог и редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов заявил, что нельзя исключить Россию из того, чего официально "нет". Потому как, подкреплённого юридически членства в "Большой двадцатке" не существует.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Однако Запад воспринял это как акт агрессии и начал вводить санкции против РФ.