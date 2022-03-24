Американский лидер Джо Байден выступил за исключение России из "Большой двадцатки", однако решение остаётся за G20, добавил он.
"Мой ответ: да. Это зависит от G20. Это сегодня обсуждалось. И я поднимал вопрос о том, какова вероятность осуществления этого", — ответил он на пресс-конференции в Брюсселе на вопрос журналистки о том, какого его мнение по поводу исключения РФ из G20.
Ранее политолог и редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов заявил, что нельзя исключить Россию из того, чего официально "нет". Потому как, подкреплённого юридически членства в "Большой двадцатке" не существует.
По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Однако Запад воспринял это как акт агрессии и начал вводить санкции против РФ.
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