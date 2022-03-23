Политолог Лукьянов: многие страны не пойдут на "исключение" РФ из G20

В США вспомнили ещё одно ведомство, из которого можно было бы "выгнать" Россию. Так, по заявлению советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, американская сторона намерена проконсультироваться с союзниками по поводу исключения РФ из G20.

Однако, по словам политолога, редактора журнала "Россия в глобальной политике" Фёдора Лукьянова, нельзя исключить Россию из того, чего официально "нет". Потому как, подкреплённого юридически членства в "Большой двадцатке" не существует.

"Можно предположить, что речь идёт об организации бойкота, то есть все страны отказываются иметь дело с российскими представителями, тем самым де-факто может произойти вытеснение России из G20. Но на практике это невозможно, поскольку там есть страны, которые точно на это не пойдут", — пояснил политолог в беседе с RT.

Как подчеркнул Лукьянов, вероятно, на такой шаг не согласятся следующие государства из-за тесных и взаимовыгодных отношений с Россией:

Китай,

Индия,

Саудовская Аравия,

Турция.