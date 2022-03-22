Байден оценил российскую ракету "Кинжал": Её почти невозможно остановить

Американский лидер Джозеф Байден прокомментировал запуск российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал" в ходе спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине. По словам президента, прекратить движение этого оружия практически невозможно.

"У неё (ракеты "Кинжал". — Прим. ред.) такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что её почти невозможно остановить", — заявил Байден во время мероприятия с предпринимателями.

Ранее в Пентагоне выразили недоумение из-за применения армией РФ гиперзвукового оружия. Политики предположили, что таким образом Москва "посылает сигнал Западу и Киеву", пытается получить дополнительные очки в переговорах.