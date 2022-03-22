Мы не поняли, зачем?: в Пентагоне пытаются "обосновать" запуск "Кинжала" РФ

В Пентагоне пытаются разгадать, зачем российские военные запустили гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе спецоперации на Украине. Как подчеркнул источник в высокопоставленных политических кругах, в ведомстве не поняли такого "расточительства".

Как подчеркнул собеседник, пока в военном ведомстве не могут подтвердить или с точностью опровергнуть, а был ли вообще запуск.

"Тут нет полной ясности. Мы полагаем, что это, разумеется, возможно, но, честно говоря, заставляет чесать в затылке немного. Не совсем понятно, зачем", — цитирует сообщение источника для иностранных СМИ РИА Новости.

Кроме того, по словам собеседника, с чисто военной точки зрения, подобные действия не назвать "апофеозом практичности".

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление немецкого аналитика-обозревателя о том, что запуск "Кинжала" стал не двузначным сигналом для Европы и НАТО.