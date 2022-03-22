Die Welt: применение РФ ракеты "Кинжал" на Украине — предостережение для НАТО

Запуск гиперзвуковой российской ракеты "Кинжал" — это предупреждение Москвы для НАТО, заявил немецкий обозреватель Герхард Хегман. По его словам, такое вооружение ставит перед Западом неразрешимую проблему.

Как подчеркнул обозреватель, время на её распознание ничтожно мало, а средств против такого вооружения у западных стран практически нет.

"Кинжал" может лететь со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука. В связи с этим времени на реакцию после её опознавания экстремально мало", — написал Хегман в колонке для Die Welt.

Ранее Pravda.Ru рассказала о том, что российские военные впервые применили ракету "Кинжал" на Украине и уничтожили ею большой подземный склад с боеприпасами в населённом пункте Делятин Ивано-Франковской области.

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