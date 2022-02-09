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Автор Юлия Миленина

Forbes: над НАТО нависла "угроза возмездия" со стороны России из-за Украины

Мир

Над странами, входящими в состав НАТО, нависла "угроза возмездия" со стороны РФ из-за вмешательства альянса в планы Кремля на Украину. Об этом пишет издание Forbes.

Forbes: над НАТО нависла "угроза возмездия" со стороны России из-за Украины

Автор материала Себастьян Роблин заявил, что Россия развернула в Калининградской области гиперзвуковую ракету. При этом журналист ссылается на данные, опубликованные в Telegram-канале "Записки охотника", где сказано, что в понедельник, 7 февраля, на авиабазе Чкаловск под Калининградом якобы произошла посадка истребителя-перехватчика МиГ-31К с ракетой, напоминающей "Кинжал".

"Развёртывание МиГ-31К, вероятно, было задумано как преднамеренное предупреждение НАТО: угроза возмездия, если альянс рассмотрит возможность вмешательства против гипотетических военных действий России на Украине", — отмечается в материале.

Роблин подчеркнул: в случае запуска ракет из Прибалтики они всего за несколько минут долетят до многих западноевропейских столиц.

Также журналист добавил, что президент РФ Владимир Путин "тщательно подготовил армию для вторжения" на Украину. Однако он усомнился, что Москва действительно начнёт боевые действия.

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