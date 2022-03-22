Франция и США предлагают ужесточить санкции против России

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и государственный секретарь США Энтони Блинкен, обсудив спецоперацию РФ на Украине, сочли необходимым ужесточить антироссийские санкции.

Как сообщается на официальном сайте МИД Франции, обе стороны убеждены в том, что новые ограничительные меры позволят "сдержать" Россию.

"Главы внешнеполитических ведомств отметили, что необходимо продолжать ужесточать санкции", — сказано в официальном релизе.

Также Ле Дриан и Блинкен указали на приоритет прекращения огня и важность тесного сотрудничества в области продовольственной безопасности. Кроме того, они подтвердили свою поддержку МАГАТЭ по вопросам, связанным с усилением безопасности гражданских ядерных объектов на территории Украины.

Ранее политолог Алексей Чадаев заявлял, что санкции, введённые против РФ, позволят сократить пропасть между сверхбогатыми и бедными в стране. По его словам, сокращение социального неравенства — позитивный аспект ограничений.

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