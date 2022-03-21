Политолог Чадаев: санкции помогут преодолеть пропасть между богатыми и бедными

Политолог Алексей Чадаев убеждён в том, что западные санкции пойдут на пользу стране. По его мнению, они помогут сократить пропасть между бедными и сверхбогатыми на территории РФ.

Пропасть между бедными и богатыми

Как отметил эксперт, сокращение социального неравенства — самый позитивный аспект сложившейся ситуации. Он напомнил в интервью изданию "Экономика сегодня", что Запад ввёл ограничительные меры в том числе и против богатейших российских предпринимателей.

"Сейчас у нас появился исторический шанс создать куда менее коррумпированную систему, с существенно более плоской шкалой распределения доходов, без вот этой пропасти между бедными и сверхбогатыми", — сказал политолог.

Чадаев добавил, что на фоне санкций и ухода с рынка западных брендов россияне, скорее всего, станут более сплочёнными и нетерпимыми к показательному потреблению.

Он подчеркнул: вскоре демонстрация роскошной жизни станет неприличной в России, это войдёт в культурную норму государства.

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