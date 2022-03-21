Глава СПЧ Фадеев ответил Шварценеггеру на критику спецоперации на Украине

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил американскому киноактёру и политику Арнольду Шварценеггеру материалы о преступлениях Вооружённых сил Украины и нацбатальонов против мирных жителей.

В четверг, 17 марта Шварценеггер опубликовал видеообращение, в котором призвал президента РФ Владимира Путина остановить спецоперацию на Украине.

Фадеев опубликовал в Telegram-канале СПЧ письмо к Шварценеггеру, в котором рассказал, что отправил на адрес актёра материалы СПЧ. В этих документах зафиксированы преступления ВСУ и украинских националистов против мирного населения.

Глава СПЧ напомнил, что в своём видеообращении Шварценеггер осудил спецоперацию на Украине и выразил восхищение перед советским тяжелоатлетом Юрием Власовым.

"А в тех, кто выступает против спецоперации, даже разглядел силу Власова и "настоящее сердце России". Для начала напомню, что Юрий Власов — уроженец Макеевки, Донецкой области. И его взгляды на происходящее на его малой родине, восемь лет переживающей ужасы войны, сейчас были бы очевидны. А сам Юрий Петрович никогда не скрывал своих патриотических настроений", — отметил Фадеев.

В письме он привёл цитату из предвыборной программы Власова, опубликованной в 1996 году:

"Принцип самодостаточности должен обезопасить Россию, обеспечить ей независимость. Мы должны быть хозяевами в своем Доме. Не Международный валютный фонд, не Банк реконструкции и развития, не воля американских и иных президентов, и не расчеты НАТО, а мы должны определять порядки в своем Доме".

Кроме того, Фадеев обратил внимание Шварценеггера на отрывки из книга Власова "Мы есть и будем", в которой автор называет главной задачей властей страны создать русское патриотическое движение, посягнуть на которое —

"…значит, войти в огонь всепожирающего пламени священной войны за Россию. Один за всех и все за одного! Не давать в обиду Родину нигде и никому! Россия будет стоять вечно".

В конце письма глава СПЧ призвал Шварценеггера прислушаться к словам своего кумира.

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