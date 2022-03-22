Страны Запада намерены передать замороженные российские активы Украине. Как считает председатель Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов, это поможет не допустить оспаривание каждого решения и ареста, а также создание прецедентов, сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, в краткосрочной перспективе шансы у Москвы вернуть свои деньги весьма незначительны. Для этого потребуется полностью урегулировать ситуацию на Украине с учётом позиций всех трёх сторон, включая и страны Евросоюза.
"Кроме того, остро стоит вопрос — кто будет компенсировать ущерб, нанесённый в ходе спецоперации, и у Запада есть, к сожалению, намерения передать замороженные активы Украине", — сообщил Богданов.
Западные страны заморозили активы Центробанка РФ, заблокировали банковские счета и арестовали имущество граждан России, чем нанесли ущерб в триллионы долларов. В ответ на новые западные ограничения Россия объявила о контрсанкциях, но этого явно недостаточно. Такое мнение высказал известный политолог Евгений Сатановский.
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