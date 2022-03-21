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Автор Денис Постольский

IKEA проверит данные о фотографиях Путина в магазине в Харватии

Мир

В одном из магазинов IKEA в столице Хорватии Загребе началась проверка появившейся в СМИ информации о размещении портретов российского президента Владимира Путина в торговом зале, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника.

По словам специалиста по клиентской поддержке, в магазине в курсе данных сообщений, в настоящее время ведётся проверка.

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что в Загребе в магазине IKEA во всех фоторамках можно увидеть портреты российского лидера Владимира Путина.

Напомним, в начале марта ИКЕА сообщила, что приостанавливает все продажи в России. Магазины не будут работать до конца мая.

Как говорят эксперты, мебель ИКЕА можно заменить товарами шести тысяч компаний-производителей России.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
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