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Автор Валентина Севрюгина

Столтенберг: нельзя допустить, чтобы конфликт вышел за пределы границ Украины

Мир

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на текущий момент альянс сфокусировал свои усилия на том, чтобы конфликт на Украине не вышел из-под контроля и не распространился за пределы украинских границ. Об этом он сказал в эфире телеканала NBC.

"Наша ответственность заключается в том, чтобы поддерживать Украину, как мы уже это делаем сейчас многими различными способами", — отметил Столтенберг.

Генсек НАТО также добавил, что альянс не хочет допустить перерастания данного конфликта в полномасштабную войну между альянсом и Россией.

Ранее Столтенберг заявил, что блок не нарушал никаких обещаний, связанных с расширением альянса на восток. По его словам, нет никакого подтверждающего документа, что страны-участницы отказались от вступления в НАТО.

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«Русские солдаты рискуют жизнью, чтобы украинцы жили мирно»
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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