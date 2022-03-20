Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на текущий момент альянс сфокусировал свои усилия на том, чтобы конфликт на Украине не вышел из-под контроля и не распространился за пределы украинских границ. Об этом он сказал в эфире телеканала NBC.
"Наша ответственность заключается в том, чтобы поддерживать Украину, как мы уже это делаем сейчас многими различными способами", — отметил Столтенберг.
Генсек НАТО также добавил, что альянс не хочет допустить перерастания данного конфликта в полномасштабную войну между альянсом и Россией.
Ранее Столтенберг заявил, что блок не нарушал никаких обещаний, связанных с расширением альянса на восток. По его словам, нет никакого подтверждающего документа, что страны-участницы отказались от вступления в НАТО.
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Чешский политолог и экономист Пётр Робейшек рассказал в интервью Radio universum, что глобализация закончится разделением стран на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский.
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