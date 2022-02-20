Столтенберг прокомментировал "секретный документ" о запрете расширения НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не нарушал никаких обещаний, связанных с расширением блока на восток. По его словам, нет никакого подтверждающего документа, что страны-участницы отказались от вступления в НАТО.

Так глава НАТО оценил ранее обнародованную информацию о якобы обнаруженном секретном документе 1991 года в архивах Великобритании. По сообщению издания Spiegel, в нём страны-участницы альянса выразили возражения насчёт того, чтобы блок мог расширяться на восток и назвали такие действия "неприемлемыми".

"Нет. НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами, нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в вашингтонском договоре", — опроверг информацию Столтенберг в эфире АRD.

По словам главы НАТО, в договоре указано, что страны Европы могут вступать в альянс. В том числе и в Хельсинкском Заключительном акте и Парижской хартии 1990 года.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен