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Автор Екатерина Широкова

Столтенберг прокомментировал "секретный документ" о запрете расширения НАТО

Мир

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не нарушал никаких обещаний, связанных с расширением блока на восток. По его словам, нет никакого подтверждающего документа, что страны-участницы отказались от вступления в НАТО.

Столтенберг прокомментировал "секретный документ" о запрете расширения НАТО

Так глава НАТО оценил ранее обнародованную информацию о якобы обнаруженном секретном документе 1991 года в архивах Великобритании. По сообщению издания Spiegel, в нём страны-участницы альянса выразили возражения насчёт того, чтобы блок мог расширяться на восток и назвали такие действия "неприемлемыми".

"Нет. НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами, нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в вашингтонском договоре", — опроверг информацию Столтенберг в эфире АRD.

По словам главы НАТО, в договоре указано, что страны Европы могут вступать в альянс. В том числе и в Хельсинкском Заключительном акте и Парижской хартии 1990 года.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато европа йенс столтенберг
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