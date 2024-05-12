Мурманск лидирует: рост цен на новостройки в Мурманске 2024

Новостройки Мурманска за год подорожали почти на 50%

3:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мурманск включён в перечень городов с самым активным ростом стоимости новостроек, где цены за год увеличились на 45%, согласно данным портала "Мир квартир". Аналогичные тенденции наблюдаются и в других городах, таких как Махачкала (57%), Новокузнецк (53,3%), Набережные Челны (48,7%) и Киров (46,3%).

Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

Тем не менее, в некоторых городах зафиксировано замедление роста цен. В Москве цены на новостройки увеличились на 2,2%, в Подмосковье — на 0,6%, а в Санкт-Петербурге зафиксировано снижение стоимости на 1,1%. В среднем по России стоимость квадратного метра в новостройках составляет 132,8 тыс. руб., что на 0,6% выше по сравнению с мартом.

Ирина Кулишова, руководитель отдела продаж "РиелтСтройСфера", отметила, что в Мурманске на ценообразование влияют высокие затраты на материалы и инфляционные процессы, а также общая экономическая ситуация, учитывая высокий прожиточный минимум в регионе.

На первичном рынке Мурманска активно продаются квартиры только в одном жилом доме на улице Шевченко с ценой за квадратный метр в 140 тыс. руб., в то время как в других новостройках цены варьируются. На улице Бредова, например, стоимость квадратного метра составляет около 95 тыс. руб. Остальные десять строящихся домов пока не выставлены на продажу.

По словам Кулишовой, новостройки не пользуются большой популярностью среди местных жителей из-за их расположения на окраинах и низкого качества строительства. Она считает, что лучше приобрести квартиру в уже существующем здании, чем в спешно возведённой новостройке из экономичных материалов.

По мнению Кулишовой, несмотря на ввод новых жилых домов и увеличение предложения на рынке, снижения цен не предвидится. Однако возможные изменения в стоимости будут зависеть от качества строительства и ключевой ставки Центробанка. Если ставка повысится, цены могут упасть, если останется прежней — сохранятся на текущем уровне.

В настоящее время на рынке новостроек Мурманска наблюдается невысокий спрос, но ситуация может измениться с запуском программы "Арктическая ипотека". По словам Кулишовой, успех программы будет зависеть от возможного увеличения установленной стоимости квадратного метра.

На данный момент в Мурманске находится 11 жилых домов разной степени готовности. В 2023 году стоимость новостроек в городе выросла на 34,9%, и Мурманск вошел в список населённых пунктов с наибольшим ростом цен на первичное жилье. Эксперты прогнозируют продолжение роста цен, пока не будет отменена программа льготного ипотечного кредитования.