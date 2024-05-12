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Падение экспорта нефтепродуктов из России: эксперты назвали причины и перспективы

Стало известно, почему упал экспорт нефтепродуктов из России

1:17
Экономика

В последние месяцы наблюдается четкий тренд на сокращение экспорта нефтепродуктов и одновременное увеличение экспорта сырой нефти из России.

Стало известно, почему упал экспорт нефтепродуктов из России
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как отмечает эксперт Кирилл Родионов, ссылаясь на данные S&P Global Platts, экспорт нефти из России вырос с февраля по апрель 2024 года, в то время как экспорт нефтепродуктов упал. В России временно запрещен экспорт бензина, хотя страна экспортировала только небольшой процент произведенного бензина. В основном экспортировались дизельное топливо и мазут, причем после введения запретов на импорт в Европе, основные поставки были перенаправлены в Турцию, Бразилию и другие регионы, сообщает "Российская газета".

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отмечает, что весна 2024 года была сложным периодом для российских нефтяников из-за атак на НПЗ и плановых остановок на техническое обслуживание, что снизило объемы производства нефтепродуктов. Однако к началу мая власти объявили о восстановлении объемов нефтепереработки и насыщении внутреннего рынка, что позволит возобновить экспорт и направить топливо на внешние рынки.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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