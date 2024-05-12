Самое большое здание напечатанное на 3D принтере возведут в РФ

В Республике Татарстане намерены изготовить с помощью трехмерного принтера строение высотой 9,8 м. Внутри будет расположен универсальный общественно-культурный центр, где будут организовывать мероприятия типа концертов, выставок и показов кино.
Этот новый объект станет одним из самых высоких сооружений, созданных с применением технологии трехмерной печати, во всем мире.
Данный проект уже прошел проверку специалистами и получил разрешение на возведение от управления государственной экспертизы и оценки стоимости строительства и архитектуры Республики Татарстан.
Новое здание, названное "Мелля", будет сооружено в поселке Мальбагуш, в Азнакаевском районе.
Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.