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Самое большое здание напечатанное на 3D принтере возведут в РФ

В России появится самое большое в мире здание, напечатанное на 3D принтере

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Наука

В Республике Татарстане намерены изготовить с помощью трехмерного принтера строение высотой 9,8 м. Внутри будет расположен универсальный общественно-культурный центр, где будут организовывать мероприятия типа концертов, выставок и показов кино.

В России появится самое большое в мире здание, напечатанное на 3D принтере
Фото: deezmaker.com by Deezmaker is licensed under Public Domain

Этот новый объект станет одним из самых высоких сооружений, созданных с применением технологии трехмерной печати, во всем мире.

Данный проект уже прошел проверку специалистами и получил разрешение на возведение от управления государственной экспертизы и оценки стоимости строительства и архитектуры Республики Татарстан.

Новое здание, названное "Мелля", будет сооружено в поселке Мальбагуш, в Азнакаевском районе.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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