Куба обвинила США в "антироссийской" пропаганде: коммуникационная истерия

Глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья заявил, что США развивают против в миру информационную "антироссийскую пропаганду". Как подчеркнул глава МИД, Куба решительно осуждает подобные действия.

Кроме того, Паррилья уточнил, что НАТО необходимо "ограничить" в возможностях расширения альянса на восток.

"Мы решительно отвергаем пропагандистскую и коммуникационную истерию, развязанную правительством Соединённых Штатов против России, и решительно выступаем против расширения НАТО до границ этой братской страны", - написал глава кубинского МИД в своём Тwitter.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление сербских властей о том, что в мире может наступить коллапс из-за развивающихся конфликтов между США, Украиной и Россией. Так, в Сербии заявили, что активно заполняют резервные газовые хранилища и закупают продукты первой необходимости.

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