NYT: Байден вынужден принимать "мучительные" решения по Украине

Президент США Джо Байден столкнулся с необходимостью принимать "мучительные" решения по Украине, чтобы помогать Киеву, но не вступать в прямой конфликт с Россией, сообщается в редакционной статье The New York Times.

По данным издания, в действиях правительства США наблюдаются разногласия и путаница из-за стремления помочь Украине, но при этом не разозлить Россию. Вашингтон согласился направить Киеву противотанковое вооружение, но отказался закрывать небо над Украиной или предоставлять украинским Вооружённым силам военные самолёты из-за опасности спровоцировать ядерную войну, отмечается в материале.

После начала конфликта на Украине США стали придерживаться стратегии хрупкого баланса во внешней политике, считают авторы статьи. Администрация американского президента пытается соблюдать равновесие при введении антироссийских санкций, поставках вооружения Киеву или предоставлении ему разведывательных данных.

Колумнисты подчёркивают, что Байден опасается провоцировать вооружённый конфликт с противником, у которого есть ядерное оружие.

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