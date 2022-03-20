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Автор Валентина Севрюгина

Трамп обвинил Байдена в том, что спецоперация на Украине до сих пор продолжается

Мир

Экс-лидер США Дональд Трамп заявил, что его преемник Джо Байден виноват в продолжающемся кровопролитии на Украине. По словам бывшего американского лидера, Байден не способен остановить происходящее из-за боязни ядерного потенциала России. Об этом он сказал во время выступления на митинге своих сторонников в штате Флорида, сообщает РИА Новости.

"Это катастрофа, что там происходит. Нам нужно остановить это безумие, Байден говорит: "Нам не следует атаковать, это ядерная держава. Нам не следует делать это"… Он так боится, так боится", — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что спецоперация Вооружённых сил РФ на Украине стала для него неожиданным событием.

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