Трамп рассказал, как действовать для выхода из мирового кризиса: "Будет хуже"

Происходящее на Украине может вылиться в мировое противостояние, потому что нынешние руководители стран не способны поговорить с российской стороной. Поэтому результат может быть печальным, и продолжающийся конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп участникам митинга в Южной Калифорнии.

«Эти полные сумасшедшие (нынешние власти США) ведут нас по пути разрухи страны и Третьей мировой войны. Несмотря на всю слабость, трусость и некомпетентность Байдена, у него все еще есть возможность закончить эту трагедию на Украине, не вовлекая американцев в ужасную и кровопролитную войну», — сказал бывший глава государства.

По словам экс-лидера США, «его личность не позволяла» стране втягиваться в мировые противостояния.

Трамп призвал США отказаться от «прогнившего и проигравшего института внешней политики».

Трамп заявил, что прямо сейчас необходимо провести переговоры с Россией, и поставить её перед выбором: «переговоры о мире немедленно или значительные последствия» в случае несогласия. В числе таких последствий Трамп назвал полный отказ от российского топлива навсегда.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.